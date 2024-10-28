В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке элитного ЖК "Jack house"

В понедельник, 28 октября, в столичном элитном жилом комплексе "Jack house" вспыхнул пожар. Сейчас все службы направляются на место происшествия.

Об инциденте сообщает ряд телеграмм-каналов, передает 24 Канал. В сети также публикуют кадры, на которых можно увидеть дым, поднимающийся от многоэтажки.

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В киевской многоэтажке вспыхнул огонь

Многоэтажка, в которой вспыхнул огонь, расположена на бульваре Леси Украинки в Печерском районе города. Жилой комплекс "Jack House" – это 39-этажный небоскреб в Киеве, третий по высоте дом в Киеве и Украине. Он был сдан в эксплуатацию в 2017 году.

Пока неизвестно, что именно стало причиной возгорания. По словам пользователей в соцсетях, пожар начался в одной из квартир. Информация о пострадавших тоже не поступала.

СМИ также сообщали, что из-за расположения дома подъезд спасательных служб к нему затруднен. Позже журналисты сообщили, что пожарные команды уже проводят эвакуацию жителей, а полиция ограничила доступ к территории комплекса.

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Около 12:42 в сети появились сообщения о том, что пожар в жилом комплексе "Jack House" уже якобы был потушен. Однако подтверждений этому пока нет, ведь в ГСЧС не давали официальных комментариев.

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К слову, на днях масштабный пожар произошел в Запорожье – там горел приют для собак "Хвостики". Подозревают, что причиной возгорания мог быть умышленный поджог. В полиции тогда сообщалось, что сотрудники ГСЧС сразу выехали на место возгорания и начали работать над ликвидацией. На месте работали также криминалисты, следственно-оперативная группа полиции и спасатели.

Однако, к сожалению, в результате пожара погибли животные. Речь идет о по меньшей мере 5 собаках, сгоревших в вольерах. Пользователи соцсетей также писали, что владелица приюта – волонтер Елена Джима – получила ожоги. В то же время, в полиции о пострадавших не сообщали.