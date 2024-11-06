Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA. По предварительным данным, пострадавших на месте происшествия не было.

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Что известно о большом количестве камней на перекрестке в Киеве

По данным журналистов, инцидент произошел возле станции метро "Выдубичи" на пересечении улицы Стройиндустрии и Набережно-Печерской дороги. Из самосвала, двигавшегося, выпало большое количество камней.

Как выглядел перекресток в Киеве после сброса камней / Видео OBOZ.UA

Груз рассыпался примерно на 100 метров проезжей части, что вызвало осложнения для автомобилей в движении.

Пока информации о пострадавших не поступало, были ли повреждены другие машины в результате ЧП, неизвестно, в полиции пока информацию об этом чрезвычайном происшествии не комментировали.

24 Канал обратился за комментарием относительно инцидента в патрульную полицию Киева. Как только детали станут известны, мы обязательно дополним эту новость.