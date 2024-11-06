Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA. За попередніми даними, постраждалих на місці події не було.

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Що відомо про багато каміння на перехресті в Києві

За даними журналістів, інцидент стався біля станції метро "Видубичі" на перетині вулиці Будіндустрії та Набережно-Печерської дороги. З самоскида, що рухався, випала велика кількість каміння.

Який вигляд мало перехрестя у Києві після скиду каменів / Відео OBOZ.UA

Вантаж розсипався приблизно на 100 метрів проїжджої частини, що спричинило ускладнення для автівок в русі.

Поки що інформації про постраждалих не надходило.Чи були пошкоджені інші машини внаслідок НП, невідомо, у поліції наразі інформацію про цю надзвичайну подію не коментували.

24 Канал звернувся по коментар щодо інциденту до патрульної поліції Києва. Як тільки деталі стануть відомі, ми обов'язково доповнимо цю новину.