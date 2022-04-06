В Киеве за 40 дней полномасштабного вторжения погибли 89 мирных людей: среди них 4 ребенка

Российские оккупанты убивают тысячи мирных жителей, к сожалению, жертвами становятся и дети. Так, с начала полномасштабного вторжения России в Украину только в Киеве погибли 89 гражданских, среди них 4 ребенка.

Об этом свидетельствует информация Киевской городской администрации. При этом, по данным ООН, всего в Украине от действий российских наемников пострадали 3 675 мирных людей, из них – 1 480 погибших.

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В Киеве за 40 дней войны погибли 89 гражданских

В Киеве за 40 дней полномасштабного российского вторжения погибли 89 мирных лиц, в том числе 4 ребенка. Раненых также немало – 398 человек, 20 из которых – дети.

Кроме того, столица ведет перечень пострадавших из-за воздушных атак объектов, в частности от вражеских ударов повреждены:

167 жилых домов разных типов

44 школы

26 детских садов

1 детский дом

11 административных построек.

Также от действий российского агрессора пострадали: 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы и 48 объектов транспортной инфраструктуры.

В КГГА призвали киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и во время них находиться в укрытиях.

Напомним, ранее Киевская городская военная администрация заявила, что возвращаться в столицу пока опасно, поскольку возможна повторная волна ударов.