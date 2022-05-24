В Киеве задержали блогера, который в соцсетях оправдывал действия России

24 мая 2022 , 16:38
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Источник:

Нацполиция

В Киеве правоохранители задержали 33-летнего мужчину. Злоумышленник оправдывал военное вторжение России в Украину.

Предателю грозит до 5 лет тюрьмы

По данным следствия, киевлянин вел стриминг-трансляцию в социальных сетях. Их просматривали около 10 тысяч человек.

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Блогер полностью поддерживал действия России и войну, начатую в Украине. На своих страницах мужчина размещал пропагандистский контент с призывами о поддержке России в войне.

Дома у злоумышленника уже провели обыски. Правоохранители изъяли у него компьютерную технику. Кроме того, киберполицейские обнаружили у киевлянина около 100 пропагандистских материалов, которые он планировал публиковать на своих страницах в сети.

Мужчине уже сообщили о подозрении по статье об оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей. Однако при фигуранте могут внести залог.

Теперь блоггеру грозит заключение на срок до 5 лет и конфискация имущества.

В Кропивницком коллаборанте заставили учить песню о Бандере

В Кропивницкий суд вынес оригинальный приговор для 19-летнего агитатора за "русскую меру". Жителю Харькова, который с начала войны переехал в Кропивницкий и в социальных сетях призвал "русский мир", был вынесен условный срок. Судья обязал юношу изучить песню "Отец наш Бандера", гимн Украины, статью Конституции о территориальном устройстве Украины, стихотворение Владимира Сосюры "Любите Украину".

Кроме того, коллаборант должен прочесть повесть Николая Гоголя "Тарас Бульба" и роман Анатолия Димарова "И будут люди". На все это у фигуранта целых 2 года.

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Автор: Софія Мінджоса