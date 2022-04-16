В Киеве задержали мужчину за угон автомобиля якобы для терробороны

В Днепровском районе Киева задержан 43-летний злоумышленник, притворявшийся бойцом терробороны. Он пытался угнать автомобиль якобы для ТрО.

Злоумышленник оказался представителем одного из местных добровольческих формирований. Ему объявили о подозрении и избрали ему меру пресечения – содержание под стражей.

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По данным следствия, мужчина в военной форме прибыл на СТО и сказал, что является бойцом терробороны.

Он сообщил владельцу СТО, что на нужды подразделения необходимы автомобили. Поэтому злоумышленник потребовал их. Владелец СТО отказывал мужчине, ведь он не являлся владельцем авто и не мог ими распоряжаться.

Злоумышленник приходил много раз и каждый раз слышал отказ. Однажды мужчина пришел с категоричным заявлением, что владелец должен дать ему автомобиль. Потерпевший не выдержал и сообщил полицейским.

Злоумышленника задержали на "горячем" при попытке выехать из СТО на автомобиле одного из клиентов. Задержанным оказался представитель одного из местных добровольческих формирований,

– говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под стражей. Продолжаются следственные действия.

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