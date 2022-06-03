В Киеве задержали водителя с рекордным опьянением: алкотестер "сломался" от перегара

В Киеве поймали водителя-рекордсмена с очевидными признаками серьезного опьянения. Полиция не смогла измерить точное содержание алкоголя, потому что мужчина буквально "сломал" алкотестер своим перегаром.

В полиции Киева уточнили – максимальный показатель, который может продемонстрировать алкотестер – 5 промилле. У мужчины было еще больше алкоголя в крови , поэтому прибор просто "сломался".

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Патрульные получили вызов от небезразличного киевлянина, заметил явно пьяного водителя по автомобилю Kia. Они сразу выехали по вызову, где поймали 35-летнего мужчину с явными признаками алкогольного опьянения.

Но измерить уровень алкоголя в крови не удалось . Единственное известно, что мужчина точно имел больше 5 промилле. Он выпил просто невероятное количество алкоголя.

Известно, что максимально допустимый показатель – 0,2 промилле. Если прибор показывает более 3 промилле, то у человека достаточно тяжелая фаза опьянения , которая уже приближается к отравлению. Легкое опьянение – это от 0,5 до 1,5 промилле.

Водителя сразу отстранили от вождения и составили на него административный протокол за управление транспортом в состоянии опьянения.

Призываем всех водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не повторять печальные рекорды. Не подвергайте опасности себя и других участников дорожного движения! – отмечают в полиции Киева.

Интересно, что в некоторых регионах Украины разрешили в связи с военным положением забирать автомобили нетрезвых водителей на нужды ВСУ. Такие случаи, например, были в Тернопольской области.

Напомним, с середины апреля украинцы снова могут сдавать экзамены на права категории "В". Из-за полномасштабного вторжения России в Украину сервисные центры Министерства внутренних дел сперва закрылись, но постепенно начали предоставлять услуги.

Да, они возобновили прием практических экзаменов на категорию "В". Его упростили до одного этапа: теперь не нужно ездить на специальной автоплощадке, а можно просто складывать ее на дорогах общего пользования.

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