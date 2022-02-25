Об этом глава Министерства обороны сообщил 25 февраля.
Внимание Вскоре мы получим дополнительное современное оружие, – Резников
Только в Киеве уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект, которые уже розданы и продолжают раздаваться бойцам Сил ТрО (Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины) в течение вчерашнего и сегодняшнего дня,
– сообщил Алексей Резников.
Он также отметил, что желающих вступить в ряды Сил теробороны и с оружием в руках останавливать российских оккупантов растет, а оружие поступает еще.
Резников написал, что гордится каждым – тысячи людей присоединяются к рядам Сил территориальной обороны и готовы давать отпор врагу!
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