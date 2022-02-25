Про це очільник Міністерства оборони повідомив 25 лютого.
Увага Невдовзі ми отримаємо додаткову сучасну зброю, – Резніков
Тільки у Києві вже 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект, які вже роздано і продовжують роздаватися бійцям Сил ТрО (Сили територіальної оборони Збройних сил України) протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня,
– повідомив Олексій Резніков.
Він також наголосив, що охочих долучитись до лав Сил тероборони та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає, а зброя надходить ще.
Резніков написав, що пишається кожним – тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу!