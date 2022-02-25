Про це очільник Міністерства оборони повідомив 25 лютого.

Увага Невдовзі ми отримаємо додаткову сучасну зброю, – Резніков

Тільки у Києві вже 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект, які вже роздано і продовжують роздаватися бійцям Сил ТрО (Сили територіальної оборони Збройних сил України) протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня,

– повідомив Олексій Резніков.

Він також наголосив, що охочих долучитись до лав Сил тероборони та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає, а зброя надходить ще.

Резніков написав, що пишається кожним – тисячі людей приєднуються до лав Сил територіальної оборони і готові давати відсіч ворогу!

Довідка! З 1 січня 2022 року набув чинності Закон України "Про основи національного спротиву", за яким організовувати та виконувати завдання територіальної оборони мають спеціальні Сили територіальної оборони ЗСУ. Щоб увійти до складу територіальної оборони, потрібно звернутися до центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати), до яких людина приписана. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Увага Як зробити коктейль молотова: дамо відсіч ворогу