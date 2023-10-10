Пьяный водитель едва не сбила пешехода в Киеве: ее удостоверение оказалось подделкой

В Дарницком районе Киева задержали водителя легковушки, которая едва не сбила мужчину. Оказалось, что она была под хмельком, а при себе у нее были поддельные документы.

Правоохранители выписали женщине немалый штраф. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

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Подробности инцидента

Правоохранители рассказали, что им поступило сообщение о том, что в Дарницком районе мужчину чуть не сбил автомобиль Peugeout. Когда полицейские прибыли на место, то остановили авто, за рулем которого оказалась 35-летняя женщина.

Проверив документы, инспекторы обнаружили, что у женщины поддельное водительское удостоверение. Более того, гражданка лишена права вождения.

Кроме того, правоохранители заметили у женщины признаки алкогольного опьянения. Кстати, от прохождения медицинского осмотра она отказалась.

Уже не первый раз выпившая: женщина должна заплатить большой штраф

На нарушительницу составили админпротокол по факту управления машиной в состоянии алкогольного опьянения. Это уже не первый раз за последний год, когда ее задерживают за это правонарушение, поэтому на женщину наложили штраф в размере 51 тысячи гривен. После этого полицейские передали гражданку следователям, прибывшим на место.

Кстати, во Львовской области суд вынес приговор солдату Ивану Тинишину, который зимой вызвал смертельное ДТП, находясь под хмельком. Тогда в результате аварии погибли три человека.