Впрочем, она решила бороться за свою машину. Видео сняли очевидцы инцидента и обнародовали его в соцсетях.
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Похоже, что это произошло в центре столицы.
Дама догнала эвакуатор, залезла ему на бампер и не отпускала. Почему сразу не парковаться нормально,
– пишут в сообществе "Киев оперативный".
В Киеве женщина залезла на бампер эвакуатора: видео
Чем закончилась эта история неизвестно.
Не первый случай
Это, кстати, случилось не впервые. Ранее сайт 24 канала сообщал о том, как женщина залезла на капот машины, чтобы ее не забрал эвакуатор. В то же время водитель куда-то исчез. В соцсетях предполагали, что это его мама вступилась за него.