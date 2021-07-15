Впрочем, она решила бороться за свою машину. Видео сняли очевидцы инцидента и обнародовали его в соцсетях.

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Похоже, что это произошло в центре столицы.

Дама догнала эвакуатор, залезла ему на бампер и не отпускала. Почему сразу не парковаться нормально,

– пишут в сообществе "Киев оперативный".

В Киеве женщина залезла на бампер эвакуатора: видео

Чем закончилась эта история неизвестно.

Не первый случай

Это, кстати, случилось не впервые. Ранее сайт 24 канала сообщал о том, как женщина залезла на капот машины, чтобы ее не забрал эвакуатор. В то же время водитель куда-то исчез. В соцсетях предполагали, что это его мама вступилась за него.