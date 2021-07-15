Втім, вона вирішила боротися за свою машину до кінця. Відео зняли очевидці інциденту й оприлюднили його в соцмережах.

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Схоже, що інцидент трапився у центрі столиці.

Дама наздогнала евакуатор, залізла йому на бампер і не відпускала. Чому одразу не паркуватися нормально,

– пишуть у спільноті "Київ оперативний".

У Києві жінка залізла на бампер евакуатора: відео

Чим закінчилась ця історія наразі невідомо.

Не перший випадок

Це, до речі, трапилось не вперше. Раніше сайт 24 каналу повідомляв про те, як жінка залізла на капот автівки, аби її не забрав евакуатор.

Водночас водій кудись зник. У соцмережах припускали, що це його мама вступилась за нього.