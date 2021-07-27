Повешенная корова и секс со свиньями: в Киеве зоозащитников возмутила выставка в PinchukArtCentr

В Киеве зоозащитники возмутились из-за новой выставки в PinchukArtCentre. Среди экспонатов – чучела коровы, у которой выпотрошены внутренности, и волков, занимающихся сексом. Инсталляции подготовил художник Николай Карабинович.

33-летний одессит, в 2020 и 2018 годах был награжден первой премией PinchukArtCentre. Он учится в Высшем институте изящных искусств (HISK) в Генте.

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Называется выставка – Vukojebina. Так на Балканах ругательно называют глушь – "место, где волки занимаются сексом".

Реакция зоозащитников

Основательница сообщества "Зоопатруль-Киев" Юлия Трусанова пишет, что не считает это искусством.

Корова 2012 года, нынешние чучела волков, демонструющих камасутру по-звериному или свиной секс, не знаю, какого года выставка... Неужели в стране мало действительно талантливых художников или скульпторов,

– пишет она.

Также Трусанова добавила, что такая выставка – позор для Украины.

Представители PinchukArtCentre эти обвинения публично пока не комментировали.

Что хотел сказать художник

В анонсе выставки Карабинович рассказывает о своей выставке следующее:

Я предлагаю рассмотреть спекулятивный геополитический нарратив о незападной части Европы, в которой нет четких границ, но ее объединяет "общий уровень дикости и сверхъестественный дух поражения". Западные политики имеют дерзость называть такие места shit hole countries или failed states, в то же время обобщенный поп-канон подавляет локальную уникальность, насаждая искусственные идеалы,

– комментирует он.

Впрочем, зоозащитники идею не поняли. В комментариях к своему же сообщению, Юлия Трусанова спрашивает – где художник взял чучела животных.