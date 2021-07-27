33-річний одесит, у 2020 і 2018 роках був нагороджений першою премією PinchukArtCentre. Він навчається у Вищому інституті витончених мистецтв (HISK) в Генті.

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Називається виставка – Vukojebina. Так на Балканах лайливо називають глушину – "місце, де вовки займаються сексом".

Реакція зоозахисників

Засновниця спільноти "Зоопатруль-Київ" Юлія Трусанова пише, що не вважає це мистецтвом.

Корова 2012 року, цьогорічні опудала вовків, демонструючих камасутру по звірячому або свинячий секс, не знаю, якого року виставка… Невже в країні мало дійсно талановитих художників або скульпторів,

— пише вона.

Також Трусанова додала, що така виставка – ганьба для України.

Представники PinchukArtCentre ці звинувачення публічно наразі не коментували.

Що хотів сказати митець

В анонсі виставки Карабіновіч розповідає про свою виставку наступне:

Я пропоную розглянути спекулятивний геополітичний наратив про незахідну частину Європи, в якій немає чітких меж, але її об’єднує "загальний рівень дикості і надприродний дух поразки". Західні політики мають зухвалість називати такі місця shit hole countries або failed states, в той же час узагальнений поп-канон пригнічує локальну унікальність, насаджуючи штучні ідеали,

— коментує він.

Втім, зоозахисники ідею не зрозуміли. У коментарях до свого ж допису, Юлія Трусанова питає – де митець узяв опудала тварин.