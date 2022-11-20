На дороги лучше не выезжать: Киев в плену снега и гололедицы

В Киеве из-за ночных заморозков на дорогах образовался гололед, а днем и вечером ожидаются осадки снега. Поэтому киевлян призывают не выезжать на дороги.

В Киеве 20 ноября продолжается противогололедная обработка улиц. К работам привлечены более 200 единиц специальной техники.

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Какие дороги уже очищены в Киеве

Дорогу от снега очищают работники "Киевавтодора". Они обрабатывают улицы города противогололедными реагентами и вывозят снег.

Сообщается, что все улицы, которые находятся на балансе дорожников, очищены.

На обработке и очистке пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта задействовано 157 работников в составе 25 бригад по ручной уборке.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что к работам привлечены 1400 коммунальщиков и 25 единиц спецтехники жилищно-коммунального хозяйства.

Местные власти призывают киевлян без необходимости не выезжать на улицы столицы и не парковать автомобили по обе стороны дорог и улиц. Киевлян просят пользоваться общественным транспортом.

Киев накрыл первый снег

В субботу, 19 ноября, Киев накрыл первый серьезный снегопад. На дорогах столицы образовался гололед и налипание снега.

Коммунальные службы столицы всю ночь очищали город от последствий непогоды. В течение дня 19 ноября количество техники, которая убирала последствия непогоды, увеличили.

Также первый снег выпал во Львове, Чернигове, Закарпатье и Прикарпатье.

Нынешние снегопады не задержатся в Украине до конца ноября. Снежить будет еще несколько дней, а после 22 ноября температура воздуха поднимется.

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