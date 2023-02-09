Киевлян просят меньше находиться на улице и закрыть окна: что произошло

Жителям столицы сегодня, 9 февраля, рекомендуют ограничить пребывание на улице, пить много воды и закрыть окна.

Все потому, что в Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха. Об этом сообщили в городской государственной администрации.

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В Киеве загрязнен воздух

По состоянию на 13.00 в Киеве повысилась концентрация пыли. В то же время, радиационный фон находится в норме.

Превышение предельно допустимых концентраций всех веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не зафиксировано. Причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в частности низкая скорость ветра,

– отметили в КГГА.

К улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:

закрыть окна,

ограничить пребывание на улице,

пить много воды,

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

В небе над Киевом заметили уникальное оптическое явление

4 февраля над столицей появилось лунное гало. Это оптическое уникальное явление, возникающее вследствие преломления и отражения света из-за кристалликов льда, находящихся в облаках на большой высоте. Они действуют как призма, позволяющая увидеть в небе белое кольцо.