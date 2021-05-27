Киевляне массово покупают квартиры в Москве – очередной фейк российских СМИ

Российские и пророссийские СМИ сообщили, что жители Киева начали покупать гораздо больше квартир в Москве. Мол, опередили в этом даже жителей Санкт-Петербурга. Однако при детальном осмотре публикаций, как всегда, правдивость сводится на нет. Данные там не подтвержденные и крайне сомнительные.

"Журналисты" апеллируют к данным "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы". Они якобы собранные в период с 20 апреля по 20 мая.

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Все публикации пропагандистов имеют крайне громкие заголовки по типу "Украинцы бросились скупать жилье в Москве". В них говорится, что именно киевляне среди жителей 830 российских и зарубежных городов больше всего интересовались покупкой недвижимости в Москве. Якобы 99% интересовались квартирами, а остальные – коммерческой недвижимостью.

На киевлян пришлось более 6% региональных запросов на покупку московской недвижимости. Вслед за Киевом идет Санкт-Петербург с долей интересующихся в 3,8%,

– отмечают в публикациях.

Однако в одном из таких материалов не указали сколько из тех, кто "интересовался покупкой", действительно ее осуществил. Подтверждение информации практически не дают. А о том, каким образом определялся город происхождения потенциальных покупателей, – и речи не идет.