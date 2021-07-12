Киевляне спасаются от жары возле воды: на столичных пляжах не пройти

В Киеве стоит невероятная жара. Некоторые люди спасаются купанием в воде – на столичных пляжах негде и яблоку упасть.

Фотограф Александр Хоменко разместил в сети интересную фотографию. Пользователей беспокоит цвет реки – на фото вода имеет коричневый оттенок.

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Автор фотографии отметил, что этот кадр был сделан в воскресенье 11 июля в Гидропарке.

Реакция людей

Пользовательница фейсбука Татьяна Сотникова отметила, что днепровская вода в Гидропарке всегда была похожа на темное пиво. "При этом пахла свежей речной водой".

Другие подписчики Хоменко шутят якобы это кока-кола или кофе.

В Киеве разрешено купаться на трех пляжах

10 пляжей на сегодня не пригодны для купания. Об этом сообщает КП "Плесо".

Купание без ограничений разрешено на пляжах "Вербное", "Пуща-Водица" и "Галерный".

Скриншот сайта pleso.kyiv.ua