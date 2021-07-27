Киевлянин через приложение оплатил парковку в запрещенной зоне: машину эвакуировали и поцарапали

Автомобиль жителя Киева Петра Чуйко увезли на штрафплощадку через 5 минут после того, как он оплатил услуги парковки через приложение "Киев Цифровой". Как выяснилось, место было отмечено в приложении как муниципальная парковка по ошибке.

По словам киевлянина, инцидент произошел на Костельной улице 26 июля. Он не смотрел на дорожные знаки, запрещающие парковку, а только воспользовался информацией из "Киева Цифровой".

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Машину мужчины забрали на штрафплощадку и поцарапали во время эвакуации. Теперь он пытается разобраться в ситуации и требует возмещения ущерба.

Информацию в приложении не успели обновить



В приложении "Киев Цифровой" Костельная была отмечена зоной для парковки / Скриншот Петра Чуйко

По словам Чуйко, в сервисе 1551 ему посоветовали обращаться в Киевтранспарксервис. При этом заместитель Виталия Кличко Константин Усов лишь подтвердил, что парковаться на Костельной нельзя. Объяснить, почему в приложении это место считалось зоной для парковки, чиновник не смог.

Киевлянин написал заявление в инспекцию по парковке и написал, что хочет отсудить деньги, которые сняли с него за эвакуацию.

В комментариях к публикации работник техподдержки "Киева Цифровой" отметил, что полоса на Костельной перестала быть местом для парковки с 26 июля. При этом изменения в реестры внести не успели.

Несмотря на то, что официально парковки на Костельной уже нет, с мужчины стянули оплату / Скриншот Петра Чуйко

Сейчас "Киев Цифровой" пытается договориться с Киевтранспарксервисом о решении проблемы.

Смотрите видео общения водителя с инспектором, который эвакуировал машину за нарушение правил парковки:

В правилах дорожного движения нет никаких указаний о том, что водители могут пользоваться приложениями, несмотря на дорожные знаки и разметку. При этом дорожные знаки имеют приоритет при определении разрешенного для парковки места.