Более 500 километров пешком: киевлянин дошел до Запорожья, чтобы собрать миллион для ВСУ

Киевлянин Евгений Целик прошел путь из Киева в Запорожье. Свое пешее путешествие он начал утром 7 июля, а завершил вечером 30 июля.

Как Женя дошел из Киева в Запорожье – все ради ВСУ

Парень прошел 50 городов и сел в 6 областях и достиг поставленной цели. Женя намеревался собрать миллион гривен для Вооруженных Сил Украины, и ему удалось. Детали о его поступке рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Парень живет в Киеве и работает официантом в столичных кафе. После 24 февраля он начал активно заниматься волонтерством. Несколько месяцев назад поставил перед собой цель – пройти пешком из Киева в Запорожье и собрать миллион гривен для ВСУ.



Парень прошел более 500 километров пешком, чтобы собрать деньги для ВСУ / Фото из телеграма Анатолия Куртева

Женя отправился в путь утром 7 июля с 15-килограммовым рюкзаком и палаткой. В первый же день повредил себе колено, а на второй – дошел до села Стайки Обуховского района, где его пригласила настоящая казацкая семья. Его приняли как родного, дали медикаменты и фиксатор на колено и предложили отдохнуть.

Как отметил Куртев, во время поездки Женю постоянно проверяла полиция и останавливали бойцы ТРО. Но, несмотря ни на что, он ни разу не подумал оставить свой замысел и прошел более 500 километров.



Женя дошел из Киева в Запорожье, чтобы собрать миллион для ВСУ / Фото из инстаграма @zhrekich

В первые дни он проходил по 25 – 30 км. Ночью или раскладывал палатку где-нибудь в лесополосе, или останавливался у неравнодушных людей.

Во время нашей встречи Женя рассказал, что ему удалось собрать почти 950 тысяч гривен. До полного достижения цели Жене осталось совсем чуть-чуть. Все мы можем помочь парню дособирать заветный миллион для наших воинов,

– написал Куртев.

Отмечается, что присоединиться к сбору можно по ссылке https://linktr.ee/zhrekich.

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