Як Женя дійшов з Києва до Запоріжжя – все заради ЗСУ

Хлопець пройшов 50 міст і сіл у 6 областях і досягнув поставленої мети. Женя мав намір зібрати мільйон гривень для Збройних Сил України, і йому вдалося. Деталі про його вчинок розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Хлопець живе в Києві та працює офіціантом у столичних кав'ярнях. Після 24 лютого він почав активно займатись волонтерством. Декілька місяців тому поставив перед собою мету – пройти пішки з Києва до Запоріжжя та зібрати мільйон гривень для ЗСУ.



Хлопець пройшов понад 500 кілометрів пішки, щоб зібрати гроші для ЗСУ / Фото з телеграму Анатолія Куртєва

Женя вирушив у дорогу вранці 7 липня з 15-кілограмовим рюкзаком та наметом. В перший же день пошкодив собі коліно, а на другий – дійшов до села Стайки Обухівського району, де його запросила справжня козацька сім'я. Його прийняли як рідного, дали медикаменти й фіксатор на коліно та запропонували відпочити.

Як зауважив Куртєв, під час подорожі Женю постійно перевіряла поліція та зупиняли бійці ТРО. Та попри все, він жодного разу не подумав облишити свій задум і пройшов понад 500 кілометрів.



Женя дійшов з Києва до Запоріжжя, щоб зібрати мільйон для ЗСУ / Фото з інстаграму @zhrekich

У перші дні він проходив по 25 – 30 кілометрів. Вночі або розкладав намет десь у лісосмузі, або зупинявся у небайдужих людей.

Під час нашої зустрічі Женя розказав, що йому вдалось зібрати вже майже 950 тисяч гривень. До повного досягнення мети Жені залишилося зовсім трохи. Усі ми можемо допомогти хлопцю дозбирати заповітний мільйон для наших воїнів,

– написав Куртєв.

Зазначається, що долучитися до збору можна за посиланням https://linktr.ee/zhrekich.

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