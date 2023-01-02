Мужчине, пытавшемуся украсть граффити Бэнкси, грозит тюрьма

Уличный художник Бенкси нарисовал в Гостомеле граффити "Женщина в противогазе" на стене разрушенного россиянами дома. Житель Киева решил похитить мурал.

Об этом 2 января рассказали в Офисе генерального прокурора. Бучанская окружная прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который демонтировал стенопись.

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Правонарушения квалифицировали как факт оконченного покушения на тайное похищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения.

Как организовали похищение

Следствие установило, что мужчина знал о ценности граффити и планировал продать его. Для реализации плана он привлек незнающих в его намерениях мужчин и заверил, что имеет разрешения на демонтаж.

Когда мужчины вырезали часть стены, где находилось изображение, подозреваемый обмотал ее пленкой, чтобы защитить от повреждений. Мужчина сгружал граффити в автомобиль, но не успел – его разоблачили работники военной администрации.

Что известно о граффити Бэнкси в Киевской области