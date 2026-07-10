"Пока она стоит, будет стоять Украина": эксклюзивный репортаж с торжественного молебна в Лавре

Утром в Киево-Печерской лавре состоялся торжественный молебен. В храме провели торжественную литургию, в которой приняла участие афонская делегация из монастыря Эсфигмен, а возглавил ее игумен монастыря архимандрит Варфоломей. Впервые за много лет в Лавре воссоздали атмосферу торжественного афонского богослужения.

Несмотря на российские атаки, сегодня отмечают 975-летие основания святыни. Подробнее об этом "24 Канале" рассказала ведущая София Трощук, которая находилась в Лавре.

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Эксклюзивный репортаж с торжественного молебна в Лавре

По словам ведущей, на литургии присутствовали представители политического руководства Украины – глава Офиса Президента Кирилл Буданов, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр культуры Татьяна Бережная.

Однако на литургии также присутствовало большое количество верующих. Украинцы радуются, что Успенский собор "выжил" и не погиб в пожаре.

Впечатления невозможно передать словами. Просто хочется плакать и молиться за Украину,

– поделилась прихожанка Ольга.

После литургии к украинцам также обратился отец Алексей Филюк.

"Украинскому народу желаю выдержки, чтобы мы дождались победы и трудились ради этой общей победы молитвой. Мы должны поддерживать, любить, молиться, бороться, и Бог поможет. Украинцам желаю благословений Всемогущего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Пусть Он будет со всеми украинцами, украинками в Украине и за ее пределами, ведь очень много украинцев сегодня разбросаны далеко от своих домов. Но благодарим Бога за то, что у нас сегодня есть этот день, и выражаем глубокую благодарность защитникам", – подчеркнул священник ПЦУ.

Репортаж из Лавры: смотрите видео

Впоследствии речь шла также о восстановлении храма после российской террористической атаки 15 июня. Тогда россияне поразили Успенский собор. В частности, Буданов настроен по этому поводу оптимистично.

Очень знаковое событие – 975 лет. Все священнослужители здесь. Все молятся за Украину, за президента, за наш народ и процветание в храме, который является крупнейшей православной святыней в мире. Пока он стоит, будет стоять и Украина,

– подчеркнул он.

Трощук добавила по этому поводу, отметив, что большое сообщество украинцев и зарубежных организаций работает над тем, чтобы ликвидировать последствия российской атаки на одну из крупнейших и важнейших святынь Украины. Однако они все еще ощущаются: уже нет копоти, нет пожарных, но остаются значительные повреждения, которые потребуют кропотливой работы экспертов.

Между тем министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что сейчас ведется поиск средств на реставрацию, которая будет дорогостоящей. Разумеется, речь идет о государственных средствах и, прежде всего, об украинских меценатах. Однако здесь мы получили поддержку от зарубежных друзей.

По поручению президента сейчас активно работаем над восстановлением святыни. Я недавно вернулся из Японии. Япония подтвердила выделение соответствующего финансирования на защиту и восстановление Лавры. Президент договорился с президентом Швейцарии о выделении средств на проектно-сметную документацию,

– рассказал он.

Генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко сообщил, что на данный момент уже выполнен значительный объем работ по просушке собора. Проведено необходимое обследование для дальнейшей консервации. Также сейчас разрабатывается поэтапный план действий по консервации кровли собора, чтобы он смог пережить зиму. Параллельно будет разрабатываться проектно-сметная документация уже на полную реставрацию.

"То есть будет несколько этапов. Это невозможно сделать за один раз. Нужно, чтобы каждый этап был тщательно проработан. И сейчас, буквально в эти дни, работают специалисты ЮНЕСКО, которые, в том числе, дадут нам рекомендации, как лучше действовать для защиты и дальнейшего восстановления собора", – сказал Остапенко.

Трощук отметила, что сегодня также речь идет о своеобразной дипломатической миссии наших чиновников за рубежом, направленной на развенчание российской пропаганды, которая утверждает, что россияне поражают "только военные объекты и базы НАТО". На самом деле огромный ущерб наносится именно нашему культурному наследию.

На этом фоне Татьяна Бережная подчеркнула, что в Министерстве культуры всегда максимально информируют как международные организации, так и наших международных партнеров, министров культуры других стран, правительства других стран о том, что происходит с украинским культурным наследием. Атак было настолько много, что сейчас разрушено или повреждено более 4 тысяч объектов по всей Украине. По данным Всемирного банка, общая сумма ущерба составляет почти 25 миллиардов долларов.