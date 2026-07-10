Всупереч російським атакам сьогодні відзначають 975-річчя заснування святині. Детальніше про це 24 Каналу повідомила ведуча Софія Трощук, яка перебувала у Лаврі.

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Ексклюзивний репортаж із урочистого молебня в Лаврі

За словами ведучої, на літургії побували представники політичного керівництва України – очільник Офісу Президента Кирило Буданов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністерка культури Тетяна Бережна.

Однак також на літургії була велика кількість вірян. Українці радіють, що Успенський собор "вижив" і не загинув у пожежі.

Враження передати словами не можна. Просто хочеться плакати і молитись за Україну,

– поділилась прихожанка пані Ольга.

Після літургії до українців також звернувся отець Олексій Філюк.

"Українському народу бажаю витримки, щоб ми дочекалися перемоги, і працювали на цю спільну перемогу молитвою. Ми маємо підтримувати, любити, молитися, боротися, і Бог допоможе. Українцям бажаю благословень Всемогутнього Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Хай буде з усіма українцями, україночками в Україні і поза її межами, бо дуже багато українців сьогодні розкидані далеко від своїх домівок. Але дякуємо Богу, що маємо сьогодні цей день, і дякуємо міцно захисникам", – підкреслив священник ПЦУ.

Репортаж з Лаври: дивіться відео

Згодом мовилось також про відновлення храму після російської терористичної атаки 15 червня. Тоді росіяни влучили в Успенський собор. Зокрема, Буданов налаштований щодо цього оптимістично.

Дуже знакова подія – 975 років. Священнослужителі всі тут. Всі моляться за Україну, за президента, аза наш народ і процвітання в храмі, який є найбільшою православною святинею у світі. Поки вона стоїть, стоятиме Україна,

– наголосив він.

Трощук додала щодо цього, зауваживши, що велика спільнота українців і закордонних організацій працює над тим, аби ліквідовувати наслідки російської атаки на одну з найбільших і найважливіших святинь України. Однак вони все ще відчуваються: уже немає кіптяви, немає пожежників, але залишаються значні пошкодження, які потребуватимуть клопіткої праці експертів.

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що зараз триває пошук коштів на реставрацію, яка буде дороговартісною. Звісно, це державні кошти, передусім українські меценати. Однак тут ми отримали підтримку від закордонних друзів.

На доручення президента зараз активно працюємо щодо відновлення святині. Я нещодавно повернувся з Японії. Японія підтвердила виділення відповідного фінансування на захист і відновлення Лаври. Президент домовився з президентом Швейцарії про виділення коштів на проектно-кошторисну документацію,

– розповів він.

Гендиректор Національного заповіднику "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко повідомив, що зараз виконано певний значний об'єм вже робіт з просушування собору. Зроблене необхідне обстеження для подальшої консервації. Також зараз розробляється етапність дій щодо консервації покрівлі собору для того, щоб він зміг витримати зиму. Паралельно буде розроблятися проектно-кошторисна документація вже на повну реставрацію.

"Тобто буде декілька етапів. Це неможливо зробити одним ходом. Треба, щоб кожен етап був опрацьований. І зараз, от буквально в ці дні працюють фахівці ЮНЕСКО, які в тому числі дадуть нам рекомендації, яким чином краще діяти для захисту і подальшого відновлення собору", – сказав Остапенко.

Трощук зазначила, що сьогодні також мовиться і про своєрідну дипломатичну місію наших посадовців за кордоном, щоб руйнувати російську пропаганду, яка розповідає, що росіяни влучають "лише у воєнні об'єкти і бази НАТО". Насправді величезних збитків отримує саме наша культурна спадщина.

На тлі цього Тетяна Бережна наголосила, що в Міністерстві культури максимально завжди інформують і міжнародні організації, і наших міжнародних партнерів, міністрів культури інших країн, уряди інших країн щодо того, що відбувається з українською культурною спадщиною. Атак було настільки багато, що зараз зруйновано або пошкоджено понад 4 тисячі об'єктів по всій Україні. За даними Світового банку, загальна сума збитків становить майже 25 мільярдів доларів.