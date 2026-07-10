Про це повідомляють журналісти "Схем".

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Чи внесли заставу за Тищенка?

Як повідомляють журналісти з посиланням на джерела в правоохоронних органах, станом на 10 липня заставу було внесено в повному обсязі.

Зокрема, 650 тисяч гривень сплатив сам Тищенко, 5 мільйонів гривень перерахувала приватна компанія з Дніпра, а ще 4 мільйони 350 тисяч гривень внесла приватна особа.

Днем раніше адвокат Тищенка в коментарі Суспільному також підтвердив, що заставу було внесено.

За наявною у мене інформацією, заставу внесено. Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа,

– сказав він.

Нагадаємо, 3 липня Вищий антикорупційний суд обрав для Миколи Тищенка запобіжний захід у вигляді застави 10 мільйонів гривень. Натомість сторона обвинувачення наполягала на арешті Тищенка – прокурор просив про тримання під вартою з альтернативою застави у понад 19 мільйонів гривень.

29 червня НАБУ і САП повідомили нардепу про підозру у вимаганні мільйона доларів за "вирішення питання" з колцентрами і внесенні неправдивої інформації в декларацію.

За даними слідства, у серпні 2023 року Микола Тищенко попросив у особи, яку вважав причетною до діяльності колцентрів понад 1 мільйон доларів неправомірної вигоди. Натомість нардеп обіцяв не втручатися в їхню діяльність та сприяти усуненню компаній-конкурентів.

Окрім цього, за версією слідства, депутат міг легалізувати 12,6 мільйона гривень незаконного походження через фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною.