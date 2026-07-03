Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Який запобіжний захід обрали Тищенку?

Після рішення суду Микола Тищенко має 5 днів на внесення застави.

Окрім цього, нардепа зобов'язали:

прибувати до детективів, прокурорів та суду;

не відлучатися за межі Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Варто зазначити, що сторона обвинувачення наполягала на арешті Тищенка – прокурор просив про тримання під вартою з альтернативою застави у понад 19 мільйонів гривень. За словами прокурора, така сума не є "завідомо непомірною" з огляду на майновий стан Тищенка.

Натомість захист нардепа наполягав на більш м'якому запобіжному заході, зокрема, у вигляді порук. Раніше про готовність підтримати колегу вже заявляли кілька колег по парламенту.

Нагадаємо, 29 червня НАБУ і САП повідомили Миколі Тищенку про підозру в проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

За словами правоохоронців, у серпні 2023 року нардеп попросив у особи, яку вважав причетною до діяльності "колцентрів" понад 1 мільйон доларів. Натомість Тищенко обіцяв не втручатися в їхню діяльність та сприяти усуненню компаній-конкурентів.