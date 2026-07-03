Об этом сообщает Центр по борьбе с коррупцией.

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Какую меру пресечения избрали Тищенко?

После решения суда у Николая Тищенко есть 5 дней на внесение залога.

Кроме того, народного депутата обязали:

являться к детективам, прокурорам и в суд;

не покидать пределы Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать об изменении места жительства и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Стоит отметить, что сторона обвинения настаивала на аресте Тищенко – прокурор просил о содержании под стражей с альтернативой залога в размере более 19 миллионов гривен. По словам прокурора, такая сумма не является "заведомо непомерной" с учетом имущественного положения Тищенко.

В свою очередь защита народного депутата настаивала на более мягкой мере пресечения, в частности, в виде поручительства. Ранее о готовности поддержать коллегу уже заявляли несколько коллег по парламенту.

Напомним, 29 июня НАБУ и САП сообщили Николаю Тищенко о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

По словам правоохранителей, в августе 2023 года народный депутат попросил у лица, которое считал причастным к деятельности "колцентров", более 1 миллиона долларов. Взамен Тищенко обещал не вмешиваться в их деятельность и содействовать устранению компаний-конкурентов.