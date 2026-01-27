Пострадали самые сакральные части: какие последствия атаки на Киево-Печерскую лавру
- В результате массированной атаки 24 января Россия повредила вход в Дальние пещеры и Аннозачатиевскую церковь Киево-Печерской лавры.
- Специалисты заповедника обнаружили трещины и повреждения фасадов, дверей и фурнитуры; готовятся к восстановлению объектов.
Ночью 24 января Россия повредила несколько объектов Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" во время массированной атаки. Пострадали вход в Дальние пещеры и Аннозачатиевская церковь.
Специалисты оценивают разрушения и готовятся к восстановлению объектов, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Подробнее о последствиях рассказал генеральный директор заповедника Максим Остапенко Укринформу.
Какие последствия атаки на объекты Киево-Печерской лавры?
Взрывная волна во время российской атаки 24 января поразила Корпус №66 (входная часть в комплекс Дальних пещер) и Корпус №67 (Аннозачатиевская церковь). Там частично повреждены фасады.
По словам Остапенко, пострадали памятники национального значения и одни из древнейших и самых сакральных частей лавры. После взрыва, вероятно, "Шахеда", изуродована фурнитура, а также появились трещины в конструктивных элементах галереи.
Самая большая угроза – это тот колоссальный динамический удар, который приняла эта конструкция. На стенах галереи очень сильно видны трещины, которые произошли в результате сильной вибрации во время самого взрыва,
– добавил Остапенко.
Во время визуального осмотра, предварительно, обнаружили и повреждения дверей и оконных рам. Также осыпалась и потрескалась внешняя штукатурка.
Повреждения объектов лавры / Фото Владимира Тарасова, Укринформа
Специалисты заповедника будут ликвидировать последствия и начнут работы по консервации объектов после завершения документирования.
Другие атаки на национальные памятники
Как добавили в Укринформе, по данным заместителя министра культуры Ивана Вербицкого, с начала полномасштабного вторжения в Украине повреждено или разрушено 1 640 памятников культурного наследия.
В частности, во время российской атаки дронов 24 июля в Одессе был поврежден Приморский бульвар. Он также входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
10 июня взрывная волна повредила Софийский собор в Киеве. Там был изуродован карниз центральной абсиды.