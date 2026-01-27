Специалисты оценивают разрушения и готовятся к восстановлению объектов, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Подробнее о последствиях рассказал генеральный директор заповедника Максим Остапенко Укринформу.

Какие последствия атаки на объекты Киево-Печерской лавры?

Взрывная волна во время российской атаки 24 января поразила Корпус №66 (входная часть в комплекс Дальних пещер) и Корпус №67 (Аннозачатиевская церковь). Там частично повреждены фасады.

По словам Остапенко, пострадали памятники национального значения и одни из древнейших и самых сакральных частей лавры. После взрыва, вероятно, "Шахеда", изуродована фурнитура, а также появились трещины в конструктивных элементах галереи.

Самая большая угроза – это тот колоссальный динамический удар, который приняла эта конструкция. На стенах галереи очень сильно видны трещины, которые произошли в результате сильной вибрации во время самого взрыва,

– добавил Остапенко.

Во время визуального осмотра, предварительно, обнаружили и повреждения дверей и оконных рам. Также осыпалась и потрескалась внешняя штукатурка.

Повреждения объектов лавры / Фото Владимира Тарасова, Укринформа

Специалисты заповедника будут ликвидировать последствия и начнут работы по консервации объектов после завершения документирования.

Другие атаки на национальные памятники