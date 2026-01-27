Фахівці оцінюють руйнування та готуються до відновлення об'єктів, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Детальніше про наслідки розповів генеральний директор заповідника Максим Остапенко Укрінформу.

Дивіться також Вперше з часів Другої світової: російська атака пошкодила Києво-Печерську лавру

Які наслідки атаки на об'єкти Києво-Печерської лаври?

Вибухова хвиля під час російської атаки 24 січня уразила Корпус №66 (вхідна частина до комплексу Дальніх печер) та Корпус №67 (Аннозачатіївська церква). Там частково пошкоджено фасади.

За словами Остапенка, постраждали пам'ятки національного значення та одні з найдавніших і найсакральніших частин лаври. Після вибуху, ймовірно, "Шахеда", понівечено фурнітуру, а також з'явились тріщини у конструктивних елементах галереї.

Найбільша загроза – це той колосальний динамічний удар, який прийняла ця конструкція. На стінах галереї дуже сильно видно тріщини, які сталися в результаті сильної вібрації під час самого вибуху,

– додав Остапенко.

Під час візуального огляду, попередньо, виявили й пошкодження дверей і віконних рам. Також обсипалась та потріскалась зовнішня штукатурка.

Пошкодження об'єктів лаври / Фото Володимира Тарасова, Укрінформу

Спеціалісти заповідника ліквідуватимуть наслідки та розпочнуть роботи з консервації об'єктів після звершення документування.

Інші атаки на національні пам'ятки