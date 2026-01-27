Фахівці оцінюють руйнування та готуються до відновлення об'єктів, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Детальніше про наслідки розповів генеральний директор заповідника Максим Остапенко Укрінформу.
Які наслідки атаки на об'єкти Києво-Печерської лаври?
Вибухова хвиля під час російської атаки 24 січня уразила Корпус №66 (вхідна частина до комплексу Дальніх печер) та Корпус №67 (Аннозачатіївська церква). Там частково пошкоджено фасади.
За словами Остапенка, постраждали пам'ятки національного значення та одні з найдавніших і найсакральніших частин лаври. Після вибуху, ймовірно, "Шахеда", понівечено фурнітуру, а також з'явились тріщини у конструктивних елементах галереї.
Найбільша загроза – це той колосальний динамічний удар, який прийняла ця конструкція. На стінах галереї дуже сильно видно тріщини, які сталися в результаті сильної вібрації під час самого вибуху,
– додав Остапенко.
Під час візуального огляду, попередньо, виявили й пошкодження дверей і віконних рам. Також обсипалась та потріскалась зовнішня штукатурка.
Пошкодження об'єктів лаври / Фото Володимира Тарасова, Укрінформу
Спеціалісти заповідника ліквідуватимуть наслідки та розпочнуть роботи з консервації об'єктів після звершення документування.
Інші атаки на національні пам'ятки
Як додали в Укрінформі, за даними заступника міністра культури Івана Вербицького, з початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано 1 640 пам'яток культурної спадщини.
Зокрема, під час російської атаки дронів 24 липня в Одесі було пошкоджено Приморський бульвар. Він також входить до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
10 червня вибухова хвиля пошкодила Софійський собор у Києві. Там було понівечено карниз центральної абсиди.