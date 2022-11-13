Молитвы за Россию в Киево-Печерской лавре: за дело взялись полиция и СБУ
Источник:Александр Ткаченко
Сеть всколыхнуло возмутительное видео, на котором видно, как в Киево-Печерской лавре молятся за Россию. СБУ и полиция принялись расследовать это дело.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. В первую очередь правоохранители будут работать над установлением подлинности видео.
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Какими будут последствия для УПЦ МП
Александр Ткаченко сообщил, что в правоохранительные органы после публикации возмутительного видео обратилась Государственная служба Украины по этнополитике и свободы совести. Молитвы за Россию в Киево-Печерской лавре теперь будут расследовать СБУ и полиция.
Министр культуры отметил, что в первую очередь нужно установить подлинность видео. То есть действительно ли оно снято в лавре, действительно ли это произошло в эти дни и не наложен ли звук. Уже от этого будут зависеть действия правоохранителей.
И если все же подлинность видео будет подтверждена, то на руководство УПЦ МП будет ждать ответственность. По меньшей мере, на этом настаивает Минкульт.
В Киево-Печерской лавре молились за Россию
На днях священник ПЦУ Михаил Емельян опубликовал видео из одного из храмов Киево-Печерской лавры, где хор исполняет пророссийские песни, в том числе на видео слышны следующие строки:
Колокол плывет, плывет над Россией,
Просыпается Матушка – Русь…
Конечно, все это действо происходило на русском языке.
Емельяна, как и любого адекватного украинца, возмутил тот факт, что после зверств россиян в Буче, Бородянке, Андреевке, Мариуполе и других городах еще есть люди, которые молятся за Россию.
Видео быстро распространилось по сети и вызвало возмущение у немалого количества украинцев. Так что теперь ждем результатов расследования от полиции и СБУ.
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