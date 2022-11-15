Прославляли "русский мир": СБУ открыла производство против Киево-Печерской лавры

В Украине открыли уголовное производство из-за прославления "русского мира" в Киево-Печерской Лавре. Все материалы с доказательствами отправили на экспертизу.

Напомним, что недавно в Киево-Печерской лавре в разгар войны решили помолиться за Россию. Впоследствии наместник лавры Павел признал этот факт.

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СБУ открыла производство

Служба безопасности начала уголовное производство по поводу того, что 12 ноября в одном из храмов Киево-Печерской лавры во время богослужения звучали восхваляющие "русский мир" тезисы пропагандистского характера.

Следствие осуществляется по статье об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, глорификации ее участников.

В настоящее время все материалы направлены на проведение соответствующих экспертиз,

– отметили в СБУ.

Напомним, что ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что этот инцидент не останется без ответной реакции.

"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", – заявил он.

Как в Киево-Печерской лавре молятся за Россию

Ранее священник ПЦУ Михаил Омелян сообщил, что в Киево-Печерской лавре молятся за страну-агрессора и оккупантов. Он даже обнародовал видео, на котором слышно, как церковный хор исполняет откровенно пророссийские песни.

Наместник Киево-Печерской лавры Павел признал этот факт. По его словам, священника, который вел молебен, отстранили. Однако тут же заявил – в лавре на литургии молятся только за Украину, ее войско и президента, но никак не за Россию.

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