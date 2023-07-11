Комиссия снова пытается попасть в Киево-Печерскую лавру: попы УПЦ МП заявили о "штурме"

11 июля в Киево-Печерскую лавру в очередной раз прибыла комиссия Минкульта. Попы УПЦ МП уже успели заявить о якобы "штурме" и "взломе" корпусов и церковного магазина.

На месте находятся полицейские, обеспечивающие правопорядок. Соответствующие кадры обнародовали в сети, информирует 24 Канал.

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Что происходит на территории Киево-Печерской лавры

Как рассказали очевидцы, в Киево-Печерской лавре снова неспокойно. Утром 11 июля возле корпусов выстроились границы полиции. Комиссия Минкульта пытается проверить корпуса и опечатать их.

Однако попы московского патриархата вновь заявили о якобы "штурме" и "взломе" корпусов и церковного магазина.

Представители УПЦ МП должны были покинуть территорию Киево-Печерской лавры еще 4 июля.

Возле лавры много правоохранителей/ фото из соцсетей

На территории лавры много полиции: смотрите видео

Ситуация в Киево-Печерской лавре: последние новости

6 июня в пресс-службе УПЦ Московского патриархата начали истерить из-за "незаконных действий", которые якобы совершают представители полиции. Собственно, не понравилось "агентам ФСБ в рясах" то, что силовики опломбировали 69-й, 70-й и 71-й корпуса Лавры.

Белорусская православная церковь заявила, что может принять монахов УПЦ МП, которые должны покинуть Киево-Печерскую лавру Там заявили, что монахи могут "найти место дальнейшего монашеского "подвига" в обителях Белорусской православной церкви.

Напомним, что в марте этого года Московский патриархат должен был освободить Лавру из-за расторжения договора аренды. Поэтому "священнослужители" этой церкви решили подать в суд. По их словам, они не собираются самовольно покидать святыню, пока продолжается "судебный процесс".