Сауна, паспорта России, угрозы Паши "Мерседеса": СМИ провели расследование об УПЦ МП в Лавре
Источник:"Схемы"
Недавно московских попов окончательно выдворили из Киево-Печерской Лавры. Журналисты провели расследование, в ходе которого, в частности, установили, что так называемые "священнослужители" исповедовали идеологию "русского мира", а также тот факт, что в резиденции митрополита есть сауна.
Расследователи посетили закрытый объект на территории Киево-Печерской Лавры – бывшую резиденцию предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Туда раньше журналистам было нельзя.
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Оно и не удивительно, поскольку в здании пресса могла бы увидеть портрет патриарха Русской православной церкви Кирилла и роскошные места отдыха "агентов ФСБ в рясах".
Расследование по деятельности УПЦ МП в Лавре
Кроме того, в материале говорится, что в бывшей резиденции Онуфрия есть комната для переговоров, трапезная, а также помещения, где уже во время широкомасштабной русско-украинской войны была проведена молитва за российских военнопленных.
Здесь была только "духовная высшая элита" – не смертные люди. Это были представители такой "высшей элиты", которые были благотворителями УПЦ МП, которые поддерживали разными способами эту идеологию "русского мира". Здесь праздновали "победу", что им удалось в очередной раз обмануть украинцев,
– констатировал исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий.
Киево-Печерская Лавра после УПЦ МП: смотрите расследование "Схем"
Обратите внимание! В этом расследовании говорится и о том, что митрополит Онуфрий (Орест Березовский) и еще более 20 священнослужителей УПЦ МП имеют российское гражданство, а духовник предателя Медведчука до сих пор живет в Лавре как "монах".
Угрозы Паши "Мерседеса"
Исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий рассказал об угрозах со стороны предыдущего наместника Киево-Печерской Лавры Паши "Мерседеса" (Лебедя). Он отправлял соответствующие сообщения.
Эти их устрашения, угрозы и преследования только закаляют меня и свидетельствуют о том, что я – на правильном пути… Их методы – это московские методы. Запретить, запугать. Это говорит об их малообразованности, а также бессилии.
Как выгоняли московских попов
- В марте 2023 года закончился договор аренды, согласно которому УПЦ МП имели право находиться на территории святыни. Покидать монастырь московские попы не захотели – стычки у Лавры происходили в течение нескольких месяцев.
- В частности, в середине августа было немало сообщений о том, что верующие русской идеологии не хотят выходить и забаррикадировались в одном из построек святыни. Правоохранители вынуждены были все это следить за порядком.
- Однако все же агенты ФСБ вынуждены были покинуть монастырь. В частности, выполняя соответствующее решение суда. В этом материале 24 Канала читайте и смотрите, как московские попы покидали Лавру.