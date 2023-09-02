Сауна, паспорта России, угрозы Паши "Мерседеса": СМИ провели расследование об УПЦ МП в Лавре

Недавно московских попов окончательно выдворили из Киево-Печерской Лавры. Журналисты провели расследование, в ходе которого, в частности, установили, что так называемые "священнослужители" исповедовали идеологию "русского мира", а также тот факт, что в резиденции митрополита есть сауна.

Расследователи посетили закрытый объект на территории Киево-Печерской Лавры – бывшую резиденцию предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия. Туда раньше журналистам было нельзя.

Смотрите также Тот, кто ворует миллиарды. Как заместитель председателя Госдумы сражается с российскими элитами ради денег

Оно и не удивительно, поскольку в здании пресса могла бы увидеть портрет патриарха Русской православной церкви Кирилла и роскошные места отдыха "агентов ФСБ в рясах".

Расследование по деятельности УПЦ МП в Лавре

Кроме того, в материале говорится, что в бывшей резиденции Онуфрия есть комната для переговоров, трапезная, а также помещения, где уже во время широкомасштабной русско-украинской войны была проведена молитва за российских военнопленных.

Здесь была только "духовная высшая элита" – не смертные люди. Это были представители такой "высшей элиты", которые были благотворителями УПЦ МП, которые поддерживали разными способами эту идеологию "русского мира". Здесь праздновали "победу", что им удалось в очередной раз обмануть украинцев,

– констатировал исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий.

Киево-Печерская Лавра после УПЦ МП: смотрите расследование "Схем"

Обратите внимание! В этом расследовании говорится и о том, что митрополит Онуфрий (Орест Березовский) и еще более 20 священнослужителей УПЦ МП имеют российское гражданство, а духовник предателя Медведчука до сих пор живет в Лавре как "монах".

Угрозы Паши "Мерседеса"

Исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий рассказал об угрозах со стороны предыдущего наместника Киево-Печерской Лавры Паши "Мерседеса" (Лебедя). Он отправлял соответствующие сообщения.

Эти их устрашения, угрозы и преследования только закаляют меня и свидетельствуют о том, что я – на правильном пути… Их методы – это московские методы. Запретить, запугать. Это говорит об их малообразованности, а также бессилии.

Как выгоняли московских попов