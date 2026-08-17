Швейцария выделит 730 тысяч долларов на восстановление Киево-Печерской лавры

Швейцария планирует выделить около 730 тысяч долларов на сохранение Киево-Печерской лавры. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и одна из важнейших духовных и культурных достопримечательностей Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Что сказал Сибига?

Андрей Сибига заявил, что эта поддержка имеет особое значение сегодня.

Всего за два месяца до 975-летия Лавры Россия умышленно нанесла удар по этой многовековой святыне. Пока Россия стремится уничтожить культурное наследие Украины и стереть нашу идентичность, наши партнеры стоят рядом с нами, защищая и сохраняя его для будущих поколений,

– написал он.

Министр выразил благодарность за это ощутимое проявление солидарности.

"Вместе мы защищаем наследие Украины и бесценную часть культурного наследия Европы и мира", – добавил он.

Напомним, что Россия манипулирует вопросом Киево-Печерской лавры. Как отметил глава ОП Буданов, ее принадлежность Украине разрушает целую ветвь российской пропаганды.

А 15 августа по случаю 975-летия Лавры ее посетил генеральный директор ЮНЕСКО Халед Эль-Энани. Он впервые приехал в Украину в этой должности.

Также на территории святыни была открыта выставка "Духовные сокровища нации. Ризница Киево-Печерской лавры".