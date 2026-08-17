Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Що сказав Сибіга?

Андрій Сибіга заявив, що ця підтримка має особливе значення сьогодні.

Лише за два місяці до 975-річчя Лаври Росія навмисно завдала удару по цій багатовіковій святині. Поки Росія прагне знищити культурну спадщину України та стерти нашу ідентичність, наші партнери стоять поруч з нами у її захисті та збереженні для майбутніх поколінь,

– написав він.

Міністр висловив вдячність за цей відчутний вияв солідарності.

"Разом ми захищаємо спадщину України та безцінну частину культурної спадщини Європи та світу", – додав він.

Нагадаємо, що Росія маніпулює питанням Києво-Печерської лаври. Як зауважив голова ОП Буданов, її українська приналежність руйнує цілу гілку російської пропаганди.

А 15 серпня з нагоди 975-річчя Лаври її відвідав генеральний директор ЮНЕСКО Халед Ель-Енані. Він уперше приїхав в Україну на цій посаді.

Також на території святині була відкрита виставка "Духовні скарби нації. Ризниця Києво-Печерської лаври".