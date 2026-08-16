Про це йдеться в тексті указу, розміщеному на офіційному сайті президента України.

Що відомо про захист національних святинь?

Згідно з указом, Кабмін до 24 серпня має підготувати законопроєкт про захист національних святинь. Документ визначатиме критерії для отримання такого статусу та порядок формування відповідного переліку.

До нього планують включати пам'ятки національного значення та об'єкти ЮНЕСКО, які мають особливу історичну, духовну й культурну цінність та відіграли важливу роль у становленні української державності.

Законопроєкт також передбачатиме посилені заходи охорони, державні програми захисту та відповідальність за знищення чи пошкодження таких об'єктів. Уряд має активізувати роботу щодо включення українських пам'яток до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та посилити їхній захист під час війни.

Водночас МЗС доручено активніше інформувати міжнародну спільноту про злочини Росії проти української культурної спадщини, залучати міжнародну допомогу та працювати над механізмами притягнення країни-агресорки до відповідальності. Йдеться також про використання майбутніх репарацій для відновлення пам'яток.

Зеленський зазначив, що статус національних святинь має розширити фінансові, політичні та юридичні можливості для захисту культурної спадщини, музейних колекцій та історичних об'єктів України.

Слід зауважити, що релігійні об'єкти нерідко стають мішенями для росіян. Так, під час атаки на Харків пошкоджень зазнав собор святого Миколая Чудотворця. Раніше ми також писали про унікальну козацьку церкву в Бериславі на Харсонщині, яку ворог спалив дроном. А під час масованої атаки 15 червня під ударом опинилася і Києво-Печерська лавра у столиці.