Об этом говорится в тексте указа, размещенном на официальном сайте президента Украины.

Что известно о защите национальных святынь?

Согласно указу, Кабмин должен до 24 августа подготовить законопроект об охране национальных святынь. Документ определит критерии для получения такого статуса и порядок формирования соответствующего перечня.

В него планируется включить памятники национального значения и объекты ЮНЕСКО, которые имеют особую историческую, духовную и культурную ценность и сыграли важную роль в становлении украинской государственности.

Законопроект также предусматривает усиленные меры охраны, государственные программы защиты и ответственность за уничтожение или повреждение таких объектов. Правительство должно активизировать работу по включению украинских памятников в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и усилить их защиту во время войны.

В то же время МИД поручено более активно информировать международное сообщество о преступлениях России против украинского культурного наследия, привлекать международную помощь и работать над механизмами привлечения страны-агрессора к ответственности. Речь идет также об использовании будущих репараций для восстановления памятников.

Зеленский отметил, что статус национальных святынь должен расширить финансовые, политические и юридические возможности для защиты культурного наследия, музейных коллекций и исторических объектов Украины.

Следует отметить, что религиозные объекты нередко становятся мишенями для россиян. Так, во время атаки на Харьков повреждения получил собор святого Николая Чудотворца. Ранее мы также писали об уникальной казацкой церкви в Бериславе в Харьковской области, которую враг сжег с помощью дрона. А во время массированной атаки 15 июня под ударом оказалась и Киево-Печерская лавра в столице.