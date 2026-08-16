Тому Росія намагається переписувати історію та маніпулювати темою Лаври, передають слова Буданова "Факти ICTV".

Що Буданова сказав про Лавру?

Кирило Буданов нагадав, що з Києва пішло все.

Звідси і Москва була побудована – все звідси пішло. Не навпаки, як би їм хотілося розповісти. А якщо жити в їхній парадигмі, то всього цього не має існувати. Тобто Україну ж, за їхнім розумінням, Ленін створив. А це не вкладається в те, що зараз тисяча років майже Лаврі,

– сказав він.

На питання журналістки, чи Кремль втрачає зараз інформаційне домінування на тему Лаври, Буданов додав, що той у цьому і не домінував. Росіяни лише маніпулювали цим.

"Це було і, на жаль, буде ще певний проміжок часу точно", – зазначив голова ОП.

Поцікавилася журналістка й тим, наскільки "рускій мір", на думку Буданова, уже покинув територію Лаври.

"Рускій мір" і Лавра – це речі абсолютно несумісні. Це Києво-Печерська лавра, вона завжди була святинею православною, вона такою і лишається. І ніякий політик, ніякої політики не може бути в таких речах. І жодного "руского міра",

– сказав посадовець.

Нагадаємо, що Києво-Печерська лавра 15 серпня відзначила своє 975-річчя. З цієї нагоди була відкрита виставка "Духовні скарби нації. Ризниця Києво-Печерської лаври".

Її відвідав, зокрема, генеральний директор ЮНЕСКО Халед Ель-Енані, який уперше приїхав в Україну на цій посаді.

Володимир Зеленський 15 серпня також підписав указ №726/2026 "Про національні святині Українського народу". Він передбачає визначення об'єктів, які отримають такий статус, а також розробку механізмів їх охорони.