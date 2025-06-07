Перед началом "КиевПрайда" в столице произошли первые стычки с правоохранителями

В субботу, 7 июня, в 15:00 на Михайловской площади в Киеве состоится "КиевПрайд Парк". Однако первые стычки начались еще до начала мероприятия.

Часть митингующих "за традиционные ценности" якобы задержала полиция. Видео с места событий распространяют в телеграмм-каналах, передает 24 Канал.

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Что известно о стычках

Первоначально "КиевПрайд" планировали провести в павильоне "КИТ" на ВДНХ, однако из-за угроз организаторы изменили локацию.

Первые стычки на Михайловской площади столицы произошли еще до начала мероприятия. В сети сообщают о конфликте между полицией и представителями "Правой молодежи".

Правоохранители задерживают протестующих: смотрите видео

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По словам очевидцев, среди задержанных якобы есть военные, которые не согласны с проведением демонстрации.

Столкновения на Михайловской площади в Киеве: смотрите видео

Напомним, в апреле в Украине провели первый фестиваль квир-кино Sunny Bunny. Тогда возле кинотеатра "Жовтень" на Подоле произошли стычки протестующих и полиции. По данным правоохранителей, в участок забрали наиболее активных.