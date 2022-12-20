В Киевской области невозможно обеспечить поочередную подачу света: ситуация может длиться 2 – 3 суток

В Киеве и области по-прежнему критическая ситуация со светом, действуют аварийные отключения. Вернуться к плановым отключениям нет никакой возможности.

Об этом сообщили 20 декабря в ДТЭК Киевские региональные электросети. Отмечают, что такая ситуация может продолжаться 2-3 суток.

Внимание Поэтому есть постоянные отключения: в Укрэнерго озвучили наибольшую проблему энергосистемы

Из-за масштабности повреждений магистральных сетей национальной энергетической компании "Укрэнерго" после российской атаки нет никакой возможности обеспечить поочередную подачу света жителям Киевской области,

– говорится в сообщении.

В компании призывали к пониманию и терпению.

"Мы понимаем, насколько тяжело без света, но энергетики всей страны делают все возможное и невозможное, чтобы оно вернулось в ваши дома как можно быстрее", – добавили в ДТЭК.

Какая ситуация со светом пока

Часть Киевской области, а именно Бучанская община, полностью обесточена из-за серьезных повреждений энергосистемы страны. Без света остались города Буча, Гостомель, Ирпень, села Горенко и Мощун, поселки Немешаево и Бородянка.

По словам главы ОВА Алексея Кулебы, на восстановление электроснабжения может потребоваться 2 – 3 дня. То есть блекаут, вероятно, продлится до 23 декабря. Однако потребителей постепенно будут заживлять от 20 декабря.