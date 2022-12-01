Это фиаско: в Киевской области мужчина украл автомобиль и разбил его

Полиция Киевской области задержала мужчину, который угнал автомобиль и попал в аварию. Событие произошло 29 ноября.

Теперь злоумышленнику грозит тюрьма. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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В полицию обратился житель поселка Песковка и сообщил, что неизвестные угнали его автомобиль Skoda, стоявший в гараже дома.

Позже правоохранители разоблачили злоумышленника, ведь он в этом же поселке на похищенной легковушке попал в ДТП. Мужчина не справился с управлением, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

Что грозит злоумышленнику

Следователи начали досудебное расследование. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, за управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного опьянения, мужчина может не избежать штрафа в размере 34 тысяч гривен с возмездным изъятием транспортного средства или без такого или административного ареста на срок 10 суток.



В Киевской области авто попало в ДТП / фото полиция Киевской области



Мужчина разбил автомобиль / фото полиция Киевской области



Полиция задержала злоумышленника / полиция Киевской области

В Киеве столкнулись 5 автомобилей

Авария произошла на проспекте Победы под Воздухофлотским путепроводом сегодня, 1 декабря. Причины столкновения неизвестны. Информации о пострадавших или жертвах тоже пока нет.

Известно, что в ДТП попали 5 автомобилей, один из которых опрокинуло на бок. На месте событий образовалась мощная пробка, там работают правоохранители.

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