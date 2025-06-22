Киевщина слышит взрывы: в небе есть "Шахеды", работает ПВО

Киевская область находится под атакой ударных дронов врага. Все началось под вечер 22 июня.

Около 23 часов в регионе заработала ПВО, о чём сообщила Киевская ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Атака БпЛА на Киевскую область 22 июня: что известно

Воздушную тревогу в Киевской области объявили из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников. Это произошло в 22:52.

Через несколько минут после 23 часов в регион залетели БпЛА российской армии. Сразу Киевская областная военная администрация предупредила в социальных сетях о работе сил Противовоздушной обороны.

Об угрозе для Киева по состоянию на момент публикации информации не было. В общем угроза актуальна для большинства областей Украины – всего Востока, Юга и Центра.

Поэтому позаботьтесь о безопасности и находитесь в защищенных местах до отбоя воздушной тревоги.

О работе ПВО в этот же вечер информировали также власти Запорожья.

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