Киевщина слышит взрывы: в небе есть "Шахеды", работает ПВО
- Киевская область атакована ударными дронами, ПВО работает с 23 часов 22 июня.
- Воздушная тревога была объявлена в 22:52 из-за угрозы беспилотников, угроза актуальна для многих областей Украины.
Киевская область находится под атакой ударных дронов врага. Все началось под вечер 22 июня.
Около 23 часов в регионе заработала ПВО, о чём сообщила Киевская ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
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Атака БпЛА на Киевскую область 22 июня: что известно
Воздушную тревогу в Киевской области объявили из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников. Это произошло в 22:52.
Через несколько минут после 23 часов в регион залетели БпЛА российской армии. Сразу Киевская областная военная администрация предупредила в социальных сетях о работе сил Противовоздушной обороны.
Об угрозе для Киева по состоянию на момент публикации информации не было. В общем угроза актуальна для большинства областей Украины – всего Востока, Юга и Центра.
Поэтому позаботьтесь о безопасности и находитесь в защищенных местах до отбоя воздушной тревоги.
О работе ПВО в этот же вечер информировали также власти Запорожья.
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