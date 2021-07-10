На Киевщине 2-летний мальчик получил страшные ожоги, спасти не удалось

В ожоговом центре Киева 7 июля скончался 2-летний мальчик. 19 июня он получил 80% ожогов тела. Медики пытались спасти ребенку жизнь, однако им не удалось.

Детали трагедии

Происшествие случилось в селе Черевки Броварского района. Мальчик получил ожоги во время розжига огня.

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Во время разжигания костра в результате возгорания горюче-смазочных материалов, мальчик получил 80% ожогов тела,

– заявили в полиции.

Ребенка отвезли в больницу в Киев. Однако выжить мальчику не удалось.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Полицейские отметили, что безопасность ребенка – это личная ответственность взрослых. Они призвали родителей внимательнее следить за своими малышами: