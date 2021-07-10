На Киевщине 2-летний мальчик получил страшные ожоги, спасти не удалось
Источник:полиция Киевской области
В ожоговом центре Киева 7 июля скончался 2-летний мальчик. 19 июня он получил 80% ожогов тела. Медики пытались спасти ребенку жизнь, однако им не удалось.
Детали трагедии
Происшествие случилось в селе Черевки Броварского района. Мальчик получил ожоги во время розжига огня.
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Во время разжигания костра в результате возгорания горюче-смазочных материалов, мальчик получил 80% ожогов тела,
– заявили в полиции.
Ребенка отвезли в больницу в Киев. Однако выжить мальчику не удалось.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности. Сейчас продолжается досудебное расследование.
Полицейские отметили, что безопасность ребенка – это личная ответственность взрослых. Они призвали родителей внимательнее следить за своими малышами:
- не оставляйте их самих даже на короткое время;
- во время отдыха у водоемов, не позволяйте малышам заходить в воду самостоятельно;
- запретите отходить от вас на большое расстояние.