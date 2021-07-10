Деталі трагедії
Подія трапилася у селі Черевки Броварського району. Хлопчик отримав опіки під час розпалення вогню.
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Під час розпалювання багаття внаслідок загоряння паливно-мастильних матеріалів, хлопчик отримав 80% опіків тіла,
– заявили у поліції.
Дитину відвезли до лікарні у Київ. Однак вижити хлопчику не вдалося.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил пожежної безпеки. Наразі триває досудове розслідування.
Поліцейські наголосили, що безпека дитини – це особиста відповідальність дорослих. Вони закликали батьків уважніше стежити за своїми малюками:
- не залишайте їх самих навіть на короткий час;
- під час відпочинку біля водойм, не дозволяйте малечі заходити у воду самостійно;
- забороніть відходити від вас на велику відстань.