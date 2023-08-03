5-летнюю девочку сняли с подоконника, когда она хотела спуститься со 2-го этажа по канату
Источник:ГСЧС
В Киевской области спасатели сняли с подоконника девочку, которая планировала по канату спуститься во двор. В ГСЧС показали спасение маленькой "альпинистки".
2 августа в Броварах жители одного из домов обратились к работникам ГСЧС. Они сообщили, что на подоконнике 2-го этажа стоит маленькая девочка с намерением спуститься на улицу по канату.
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Соседи пришли на помощь
На улице Соцмистечко на 2-ом этаже одного из пятиэтажных домов стояла девочка примерно пяти лет. Малышка планировала по канату спуститься во двор.
К счастью, соседи заметили маленькую "альпинистку" и попытались отговорить ее от осуществления этой задуманого.
В конце концов, ребенок послушался и залез обратно в квартиру.
Позже прибыли спасатели и по лестнице спустили девочку с подоконника.
Хотя соседям удалось уговорить малышку отказаться от ее затеи, спасатели предположили, что она может к ней вернутся, именно поэтому решили доставать ребенка через окно.
Момент спасения девочки: видео
В ГСЧС предупреждают родителей, чтобы они не оставляли своих детей без присмотра, ведь "не все приключения маленьких исследователей завершаются без последствий".
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