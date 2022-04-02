На Киевщине два украинских танка в бою уничтожили целую усиленную танковую роту россиян
В поселке Дмитровка Киевской области два украинских танка уничтожили вражескую танковую роту – 10 танков и воздушно-десантный батальон.
Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович на брифинге за 2 апреля, говорит 24 канал.
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По его словам, в течение 38-ти суток полномасштабного вторжения России на территорию Украины главным направлением боевых действий была Киевщина. Там с северо-запада и северо-востока Киева Вооруженные Силы Украины выбивали противника в сторону государственной границы.
Убивали удачно, освободили более 30 населенных пунктов,
– заметил Арестович.
В частности, сообщается о героическом эпизоде действий наших войск. В поселке Дмитровка 2 украинских танка уничтожили усиленную танковую роту противника, а это 10 танков, воздушно-десантный батальон противника и большое количество БМД.
"Это выдающийся пример военной победы и профессионализма. Многие техники мы захватываем и передаем на вооружение ВСУ", – рассказал советник главы ОП.
Тема – Брифинг Алексея Арестовича за 2 апреля: смотрите видео