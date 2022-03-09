На Киевщине гуманитарная катастрофа: оккупанты прибегают к мародерству и издевательствам

В Бучацком районе Киевской области по состоянию на 9 марта оккупанты устроили гуманитарную катастрофу. Доступ к ряду населенных пунктов – отсутствует.

По данным ГСЧС, на территории этих населенных пунктов развернуты российские блок посты и ведутся боевые действия, сообщает 24 канал. Российские нелюди обстреливают жилые дома и объекты инфраструктуры.

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Местные жители рассказывают, что оккупанты убивают и занимаются мародерством.

В течение почти недели в населенных пунктах отсутствует жизнеобеспечение населения, оккупанты блокируют все возможные пути для подвоза воды, продуктов и медикаментов,

– говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в эвакуации нуждаются 4,4 тысячи человек. Они находятся в защитных сооружениях, подвальных помещениях жилых домов, объектах, дачных кооперативах и под завалами.

Доступ отсутствует к таким населенным пунктам:

Буча,

Ворзель,

Ирпень,

Михайловская Рубежовка,

Гостомель,

Бородянка,

Шибеное,

Новое Залесье,

Красный Рог,

Макаров,

Николаевка,

Колонщина,

Копылов,

Севериновка,

Березовка,

Плахтянка,

Червоная Горка,

Гавронщина,

Немешаево,

Микуличи,

Пороскотень,

Клавдиево-Тарасово,

Милая,

Гуровщина.

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