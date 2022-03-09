На Киевщине гуманитарная катастрофа: оккупанты прибегают к мародерству и издевательствам
В Бучацком районе Киевской области по состоянию на 9 марта оккупанты устроили гуманитарную катастрофу. Доступ к ряду населенных пунктов – отсутствует.
По данным ГСЧС, на территории этих населенных пунктов развернуты российские блок посты и ведутся боевые действия, сообщает 24 канал. Российские нелюди обстреливают жилые дома и объекты инфраструктуры.
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Местные жители рассказывают, что оккупанты убивают и занимаются мародерством.
В течение почти недели в населенных пунктах отсутствует жизнеобеспечение населения, оккупанты блокируют все возможные пути для подвоза воды, продуктов и медикаментов,
– говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, в эвакуации нуждаются 4,4 тысячи человек. Они находятся в защитных сооружениях, подвальных помещениях жилых домов, объектах, дачных кооперативах и под завалами.
Доступ отсутствует к таким населенным пунктам:
- Буча,
- Ворзель,
- Ирпень,
- Михайловская Рубежовка,
- Гостомель,
- Бородянка,
- Шибеное,
- Новое Залесье,
- Красный Рог,
- Макаров,
- Николаевка,
- Колонщина,
- Копылов,
- Севериновка,
- Березовка,
- Плахтянка,
- Червоная Горка,
- Гавронщина,
- Немешаево,
- Микуличи,
- Пороскотень,
- Клавдиево-Тарасово,
- Милая,
- Гуровщина.
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