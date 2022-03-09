На Киевщине гуманитарная катастрофа: оккупанты прибегают к мародерству и издевательствам

9 марта 2022 , 09:38
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В Бучацком районе Киевской области по состоянию на 9 марта оккупанты устроили гуманитарную катастрофу. Доступ к ряду населенных пунктов – отсутствует.

По данным ГСЧС, на территории этих населенных пунктов развернуты российские блок посты и ведутся боевые действия, сообщает 24 канал. Российские нелюди обстреливают жилые дома и объекты инфраструктуры.

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Местные жители рассказывают, что оккупанты убивают и занимаются мародерством.

В течение почти недели в населенных пунктах отсутствует жизнеобеспечение населения, оккупанты блокируют все возможные пути для подвоза воды, продуктов и медикаментов,
– говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в эвакуации нуждаются 4,4 тысячи человек. Они находятся в защитных сооружениях, подвальных помещениях жилых домов, объектах, дачных кооперативах и под завалами.

Доступ отсутствует к таким населенным пунктам:

  • Буча,
  • Ворзель,
  • Ирпень,
  • Михайловская Рубежовка,
  • Гостомель,
  • Бородянка,
  • Шибеное,
  • Новое Залесье,
  • Красный Рог,
  • Макаров,
  • Николаевка,
  • Колонщина,
  • Копылов,
  • Севериновка,
  • Березовка,
  • Плахтянка,
  • Червоная Горка,
  • Гавронщина,
  • Немешаево,
  • Микуличи,
  • Пороскотень,
  • Клавдиево-Тарасово,
  • Милая,
  • Гуровщина.

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Автор: Мар'яна Бекало