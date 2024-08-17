Тело мужчины обнаружили на энергообъекте в Киевской области

На одном из энергообъектов в Киевской области произошла чрезвычайная ситуация. Нашли тело мужчины.

Так, во время осмотра обнаружили тело слесаря. К сожалению, медики констатировали смерть.

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На энергообъекте нашли тело слесаря

В Киевской области во время осмотра на энергетическом объекте обнаружено тело 52-летнего слесаря тепломеханического оборудования без признаков жизни,

– сообщили в Минэнерго.

Добавили, что врачи скорой помощи констатировали смерть.

На Запорожье погиб энергетик

В результате ракетной атаки 22 июня на Запорожье погиб энергетик.

Российская ракета убила диспетчера подстанции Дениса Новикова.

Еще один энергетик получил ранения.

Коллеги погибшего рассказали: "Пройдя путь от слесаря до диспетчера, Денис был профессиональным энергетиком. Умел и гайки крутить, и работой подстанции управлять".

Также вспоминают мужчину как спокойного, отзывчивого, доброго человека, который никого не оставлял в беде.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память!