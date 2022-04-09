На Киевщине оккупанты повредили 36 учебных заведений: фото ужасных последствий
Источник:телеграм Алексея Кулебы
Российские оккупанты активно обстреливали учебные заведения, когда были в Киевской области. Больше всего пострадали учреждения в Ирпенской общине.
От российской орды пострадали школы, детские сады и дома семейного типа. Они попали под вражеские обстрелы.
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Мы все должны быть чрезвычайно сплоченными и сосредоточенными на единственной общей цели – восстановлении и развитии родных городов, которые выстояли под натиском оккупантов,
– подчеркнул глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Последствия обстрелов для учебных заведений
В Ирпенской общине сильно пострадали:
- 8 школ,
- 13 детских садов,
- 3 детских дома семейного типа.
В Немишаевской общине:
- 2 заведения общего среднего образования,
- 3 заведения дошкольного образования.
В Дмитровской общине:
- 1 заведение общего среднего образования,
- 2 детских дома семейного типа.
В Бучанской общине:
- 2 заведения общего среднего образования,
- 2 заведения дошкольного образования.
Последствия обстрелов учебных заведений на Киевщине / Фото Алексея Кулебы
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